Kinder entwerfen Blumenwiesenbank für Kita

Ludwigshafen.Ein ungewöhnliches Kunstwerk, das zugleich als Sitzmöglichkeit dient, ziert das Außengelände der Kita Gneisenaustraße: Gemeinsam mit der Künstlerin Tanja Corbach gestalteten Kinder, Eltern und Erzieherinnen eine Blumenwiesenbank. Die Betonflächen verkleideten sie mit bunten Fliesen, die individuell gestaltet wurden. Jedes der 120 Kinder in der vor zwei Jahren eröffneten Einrichtung konnte Entwürfe beisteuern, die Corbach in ihrem Atelier für die Nutzung im Freien bearbeitete. René Zechlin, Leiter des Wilhelm-Hack-Museums, war als Kunstsachverständiger in der Kommission vertreten, die über die Gestaltung der Freifläche entschied. Von den 3,4 Millionen Euro an den Gesamtkosten der Kindertagesstätte standen für die Kunst am Bau rund 40 000 Euro zur Verfügung. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.04.2019