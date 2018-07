Kinder erbauen ihre eigene Stadt

Anzeige

Ludwigshafen.Ab der zweiten Fereinwoche geht es auf dem Freizeitgelände an der Großen Blies hoch her. In zwei Abschnitten, die jeweils zwei Wochen dauern, können sechs- bis zwölfjährige Kinder dort ihre eigene Stadt ganz nach ihren Wünschen bauen – mit verschiedenen Einrichtungen wie Kinderbüro, Bibliothek, Museum, Theater, Feuerwehr, Zirkus oder Sportveranstaltungen. „Kinder spielen Stadt“ lautet das Motto der diesjährigen Stadtranderholung. Für den ersten Abschnitt haben sich 360 Kinder angemeldet, für den zweiten sogar 400. Dies ist ein Beleg für die Beliebtheit der Ferienaktion, die vom städtischen Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung veranstaltet wird.

Neben dem Aufbau der Miniatur-Stadt wird vor allem gespielt. „In der ersten Woche gehen wir es langsam an, sie ist die Schnupperwoche. Wir beginnen mit einem Geländespiel zum Kennenlernen“, sagte Christiane Ritscher, Leiterin der Stadtranderholung, beim gestrigen Auftakt. „Wir besuchen außerdem die Jugendverkehrsschule nebenan und gehen in die Turnhalle. Dort gibt es einen Bewegungsparcours mit Seilen und Schwebebalken, bei dem man Mut und Motorik austesten kann.“

Kinderfreizeit Bei der Stadtranderholung werden in zwei Abschnitten von jeweils 14 Tagen insgesamt 760 Kinder betreut.

betreut. Dafür sind mehr als 100 Haupt- und Ehrenamtliche im Einsatz.

im Einsatz. Die Kinder werden morgens mit Bussen aus den Stadtteilen abgeholt und nachmittags zurückgebracht.

aus den Stadtteilen abgeholt und nachmittags zurückgebracht. Das Motto in diesem Jahr lautet: „STRE-City: Kinder spielen Stadt“. Die Mädchen und Jungen sollen dabei im Modell einer Stadt deren Funktionsweise spielerisch erfahren.

Mehr als 100 Betreuer

Die Erlebniswochen haben einen positiven Nebeneffekt für die Eltern, denn diese bekommen für ihre Kinder eine Ganztagsbetreuung inklusive Mahlzeiten. „Ich habe auch schon erlebt, dass Kinder zu mir sagten, die Ferienaktion habe ihnen besser gefallen als der Urlaub. Das liegt daran, dass sie hier den ganzen Tag in ihrer eigenen Welt sind“, so Ritscher. Doch so leicht und spielerisch wie alles auf den ersten Blick aussieht, ist es für die Organisatoren keinesfalls. „Die Stadtranderholung ist quasi ein mittelständisches Unternehmen. Wir haben mehr als 100 Betreuer, vom ausgebildeten Pädagogen bis zum Helfer, etwa Schüler ab 16 Jahren“, sagte Thomas Niklaus vom Bereich Jugendförderung.