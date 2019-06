Kinder erleben Abenteuer im Indianerdorf

Emily Judt klettert einen Berg im Indianerdorf hinauf. © ruffler

Ludwigshafen.In ein Indianerdorf mit Tipis, Spiel- und Bastelstationen, einer Westernhüpfburg und einem Kletterberg hat sich am Stadtfest-Sonntag der Berliner Platz verwandelt. Eröffnet wurde das „Indianer-Spektakulum“ von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Christoph Heller (CDU), Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt. Auf der Bühne gab es ein sechsstündiges Programm mit den verschiedensten Tanz- und Musikdarbietungen von Vereinen und Schulen, mit SWR3-Moderator Josh Kochhann. Vor allem die Tanzgruppen schwitzten ordentlich, da die Temperaturen weit über die 30-Grad-Grenze stiegen.

Trotz der brütenden Hitze waren viele Familien gekommen. Zur Abkühlung gab es eine Sprinkleranlage zum Durchlaufen und Wasser gratis zum Trinken für die Kinder. An Spielstationen, die abenteuerliche Namen hatten wie Goldsuche, Lasso-Werfen, Traumfänger-Basteln oder Marterpfahl-Schlagen, konnten die Kinder Perlen sammeln. Für fünf Perlen gab es ein Indianer-T-Shirt als Erinnerung an den Nachmittag. Auch Cowboys durften natürlich im Programm nicht fehlen. Vor der Bühne hatten es sich die Cowboys Jim und Jack gemütlich gemacht, erzählten und sangen vom Leben in der Prärie. „Welche Abenteuer erleben Cowboys? Am Lagerfeuer sitzen und dort übernachten“, sagte Jim.

„Wir sind mit unseren drei Kindern hier und versuchen, so gut wie möglich im Schatten zu bleiben. Den Kindern hat das Schminken und das Lasso-Werfen am besten gefallen“, sagte Rebecca aus Ludwigshafen. Auch beliebt war die Foto-Aktion, bei der die Kinder sich im Kostüm auf einen Sattel setzen und vor einer Monument-Valley-Kulisse fotografieren lassen konnten. „Wir finden das Konzept, dass es für die Kinder angesichts der Hitze gratis Wasser gibt, sehr gut. Auch das Thema Indianer ist eine schöne Idee“, sagte René, der mit seiner Frau Catherine und zwei Kindern das Fest besuchte. „Wir wohnen erst seit drei Jahren hier, aber wir finden, dass die Stadt viel für Kinder macht, etwa auch das Theaterfestival“, so Catherine. Im Hintergrund sangen Jack und Jim ein Cowboy-Lied, in dem zwei altbekannte Figuren auftauchten: Winnetou und Old Shatterhand. Kge

