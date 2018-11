Kinder geben Anregungen für Spielplätze

Ludwigshafen.Gefährliche Stellen auf dem Weg zur Kita haben Ruchheimer Kinder ebenso notiert wie Beschädigungen und Mängel auf den Spielplätzen. Ihre Ergebnisse präsentierten sie mit Unterstützung der Erzieherinnen auf Plakaten gestern im Stadtratssaal der Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Die Rathauschefin versprach, die Anregungen aufzugreifen und klärenzu lassen, inwieweit diese in die Planungen der Verwaltung einfließen können. Mädchen und Buben der städtischen Kita, die im Sommer 2019 in die Schule kommen, hatten sich an der „Spielplatzinspektion“ beteiligt. Unser Bild zeigt sie bei der Aktion im Rathaus (hintere Reihe v.l.n.r.) mit Kita-Leiterin Jennifer Helfert, Jutta Steinruck, Erzieherin Alishia Remp, Ortsvorsteherin Heike Scharfenberger, Ralf Limbach, Leiter der Oggersheimer Polizeiwache, Alexander Seeger, Vorsitzender des Fördervereins, und Erzieherin Meike Hofrechter. ott

