Kinder helfen bei Suche nach Täter

Ludwigshafen.Kinder haben der Polizei bei der Suche nach einem flüchtigen Mann geholfen. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, sollten der 21-Jährige und sein Begleiter am Donnerstagabend in der Leuschnerstraße kontrolliert werden. Als sie die Ordnungshüter erblickten, ergriffen beide sofort die Flucht. Der 21-Jährige wurde bis zur Goetheschule verfolgt, wo ihn die Beamten jedoch aus den Augen verloren. Mehrere Kinder, die sich mit ihren Eltern wegen eines Elternabends auf dem Gelände aufhielten, berichteten der Polizei jedoch von einem Mann, der sich im Gebüsch verstecken würde. Tatsächlich fanden die Beamten den 21-Jährigen, der in einer Tasche eine kleine Menge Drogen dabei hatte. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.08.2019