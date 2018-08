Kinder lassen Blumen blühen

Ludwigshafen.21 dritte Klassen aus fünf Ludwigshafener Grundschulen waren bei der diesjährigen Aktion „Kinder pflegen Blumen“ im April mit Setzlingen der Sorte Fleißiges Lieschen gestartet. Nach den Sommerferien endete der Wettbewerb des Grünen Kreises – und die inzwischen vierten Klassen, deren Pflanzen sich am besten entwickelt hatten, wurden im Wilhelm-Hack-Museum prämiert.

Den ersten Platz belegte die Klasse 4e der Goetheschule Nord. „Die Kinder haben geradezu eine liebevolle Beziehung zu ihren Pflanzen aufgebaut. Die Töpfe standen im Klassenzimmer, und die Kinder haben jeden Tag nach den Lieschen geschaut. Sie haben einen Pflanzensteckbrief erarbeitet, Blumentöpfe bemalt und Vorträge vor anderen Klassen gehalten. Bei der Prämierung haben sie vor der Jury ihre Erfahrungen begeistert geschildert“, berichtete Lehrerin Ulrike Hennecke. „Während der Ferien durften sie ihre Pflanzen mit nach Hause nehmen und haben sich sogar Leute gesucht, die sich während ihres Urlaubs ums Gießen kümmerten.“

Fünf Klassen mit insgesamt 107 Schülern schafften es in die Gewinner-Runde. Der zweite Preis, ein Besuch im Heidelberger Zoo, ging an die Klasse 4f der Erich-Kästner-Schule. Der dritte Preis wurde zweimal vergeben – an die Klasse 4c der Gräfenauschule und die Klasse 4c der Lessingschule. Die Schüler werden zu einem Krimi-Erlebnis im Wildpark Rheingönheim eingeladen. Außerdem gab es einen Trostpreis für die Klasse 4b der Erich-Kästner-Schule.

Die Aktion des Grünen Kreises, der sich für den Ausbau von Grünflächen und für Baumpflanzungen einsetzt, wurde von Sponsoren unterstützt. Die Fleißigen Lieschen wurden von Raiffeisen Mannheim gespendet. Den ersten Preis, einen Tag im Haus der Sinne in Wiesbaden, stiftete die städtische Immobiliengesellschaft GAG. Die anderen Preise übernahm der Grüne Kreis selbst. „Es war eine fantastische Sache, als die Aktion am Rathaus mit der Übergabe der Pflanzen gestartet ist“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. „Eine grüne Stadt wollen alle gerne. Und der Grüne Kreis sorgt dafür, dass die Stadt schöner wird.“

Umweltbewusstsein wecken

Ziel des Projekts ist es, den Kindern, die teilweise in Stadtvierteln mit wenig Grünflächen leben, die Natur näher zu bringen und das Umweltbewusstsein zu wecken. Den Kindern soll klar werden, dass Pflanzen wichtige Partner der Menschen seien, und dass eine Blume nur dann wachse und gedeiht, wenn man sich darum kümmert, so Steinruck.

Die Prämierung fand bereits zum siebten Mal im Hack-Museum statt. „Das Besondere hier ist der kleine Ausstellungsraum, den Kinder für ihre Kunstprojekte nutzen dürfen“, sagte Kuratorin Theresia Kiefer und lud die Kinder ein, nach der Prämierung den benachbartenMuseumsgarten zu besichtigen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018