Kinder lernen, wie eine Stadt funktioniert

Ludwigshafen.Mit einer Online-Funktion können Eltern ihre Kinder in diesem Jahr erstmals noch unkomplizierter für die Ferienaktion Stadtranderholung anmelden, die von 2. bis 13. Juli und von 16. bis 27. Juli auf dem Freizeitgelände an der Großen Blies steigt. In den beiden Abschnitten können insgesamt 800 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren einen Teil ihrer Sommerferien an dem Weiher verbringen.

Die Online-Anmeldung ist ab 16. April auf dem Jugendportal der Stadt www.lu4u.de und auf der städtischen Webseite www.ludwigshafen.de freigeschaltet. Diese Funktion ermöglicht es Eltern, ihre Kinder von überall und unabhängig von Öffnungszeiten auch mit mobilen Endgeräten wie Handys oder PC-Tablets für die Ferienaktion anzumelden. Zudem sehen sie dort, ob und wie viele Plätze noch frei sind. Erforderliche Bescheide können einfach als Datei hochgeladen werden.

Neben der Online-Anmeldung kann weiterhin die zentrale Anmeldestelle beim Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung im Stadthaus (Westendstraße 17) genutzt werden. Die Anmeldezeiten im Sekretariat (Zimmer 402) sind dienstags und donnerstags, jeweils zwischen 9 und 12 Uhr sowie zwischen 14 und 16 Uhr.