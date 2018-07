Kinder machen eigene Regeln

Anzeige

Ludwigshafen.Eine Stadt in Miniaturformat ist in den vergangenen beiden Wochen am Ufergelände der großen Blies entstanden. Der elfjährige Paul führt mit seiner kleinen Schwester Anne Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg und ihre Mitarbeiter des Dezernats für Jugend und Familie, den Lions-Club und die Presse durch die Kinderstadt. In ihrer Welt sind die Jungs und Mädchen zu Planern, Verwaltern und Handwerkern geworden: Eine Minisiedlung aus Holzhütten wurde im Workshop Holz im Blies-Wäldchen hochgezogen, das hier jeder „Stadtwald“ nennt. Im Workshop Natur konnten die Kinder so tun, als seien sie Stadtplaner. „Im Minimodell der eigenen Stadt entstand ein Siedlungsgebiet am Kanal“, erzählt Paul.

Das Kinderbüro hat den „kleinen Stadtmanagern“, wie Reifenberg sie bezeichnet, Verwaltungsaufgaben übertragen. „Im Stadtbüro lernen Kinder spielerisch, wie Verwaltung funktioniert. Es ist eine Anlaufstelle für Workshopswechsler – und die Teilnehmerlisten führen sie in eigener Verantwortung“, erklärt der Betreuer Florian Hazhgene: „Die Teilnehmer denken sich hier auch die Regeln und Gesetze für die Stadt aus und schreiben sie auf.“

Kinderfreizeit Bei der Stadtranderholung werden in zwei Abschnitten von jeweils 14 Tagen insgesamt 760 Kinder betreut. Dafür sind mehr als 100 Haupt- und Ehrenamtliche im Einsatz. Die Kinder werden morgens mit Bussen aus den Stadtteilen abgeholt und nachmittags zurückgebracht. Das Motto in diesem Jahr lautet: „STRE-City: Kinder spielen Stadt“. Die Mädchen und Jungen sollen dabei im Modell einer Stadt deren Funktionsweise spielerisch erfahren. Kommenden Freitag, 20. Juli, besucht die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) die Kinderfreizeit.

„Interessant und beeindruckend“

„Das Modell eurer Stadt habt ihr selbst entworfen“, sagt Reifenberg beim Kinder-Eltern-Fest, bei dem die Projekte vorgestellt werden: „Die Kinderstadt ist nach eurem Ideenbestand verwirklicht worden. In den 20 Workshops galt das Prinzip: Wir denken Stadt neu. Es ist interessant und beeindruckend, was eine Stadt für Kinder haben soll.“ Die Kunst- und Musikkurse, der Küchenworkshop, das Kinderwelthaus und das Universal Filmstudio, in dem Kinder einen Image-Film von der Stadtranderholung machten, seien unter anderem durch den Sponsor Lions Club finanziert worden.