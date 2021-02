„Kinder nicht im Stich lassen“

Ludwigshafen.Kinder und Jugendliche, die es in der Pandemie besonders schwer haben, etwa weil sie keine Unterstützung in der Familie bekommen – das ist eine ungewöhnliche Zielgruppe für einen Chemiekonzern. Doch vor allem für diese hat die BASF ein großangelegtes Bildungsprojekt aufgelegt, das bei all den Schul-Problemen helfen soll, die durch die Pandemie entstanden sind: also Homeschooling,

...