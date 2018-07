Kinder schnuppern Zirkusluft

Anzeige

Ludwigshafen.Brüllende Löwen führen Kunststücke auf, Tiger und Pandas basteln friedlich nebeneinander an einer bunten Girlande, und ein Regenschirm schwingt durch die Luft. Die Ferienspiele der Evangelischen Jugend stehen seit Montag ganz im Zeichen des Artistenlebens. Mit Tänzern, Tieren und Akrobaten gibt es verschiedene Gruppenangebote. „Die Einteilung war eine kleine Herausforderung. Viele Kinder wollten natürlich bei den Tieren sein. Aber das haben wir dann schon geregelt bekommen“, berichtet Teamleiter Jan Zielonka schmunzelnd.

Ausgestattet mit Buntstiften und Kleber machen sich die Kinder der Tiergruppe ans Werk. Konzentriert verfolgen die Augen der jungen Künstler die Schnittkanten auf dem Papier – teilweise auch durch die Gucklöcher der selbstgebastelten Tiermasken. „Das Basteln macht so viel Spaß“, sind sich die Kinder einig. Überall auf den Tischen liegt Material für die Girlande. Gelbe, blaue und grüne Fächer liegen auf dem Boden, bereit, zusammengefügt zu werden.

Nebenan wird am Feinschliff der Tierverkleidungen gearbeitet – aus bunten Fäden basteln die Kinder einen Bommel für ihren Tierschwanz. Für die große Zirkusshow am Ende der Woche studieren die jungen Akrobaten kleine Kunststücke ein. „Wir haben gemeinsam mit den Kindern besprochen, was es für Tiere im Zirkus gibt und was diese vorführen“, hebt Zielonka hervor. Ganz begeistert berichten die Kinder von Tigern, die durch brennende Reifen springen, und Zebras in der Manege. „Die Umsetzung mussten wir etwas anpassen. Ein brennender Reifen war dann doch zu viel.“ Für Ersatz sorgen am Tag der Aufführung Hula-Hoop-Reifen.