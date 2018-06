Kinder spielen „Ali Baba“

Anzeige

Ludwigshafen.Die Theatergruppe Genç Tiyatrum des Jungen Pfalzbaus in Ludwigshafen lädt zur Präsentation ihres neuen interkulturellen und mehrsprachigen Theaterprojektes in die Probebühne 2 des Theaters im Pfalzbau ein. Unter der Leitung von Gülhan Akin spielen die Kinder mit und ohne Migrationshintergrund im Alter von sechs bis zehn Jahren das weltberühmte Märchen „Ali Baba und die 40 Räuber“ nach. Treffpunkt ist der Eingang Hinterbühne. Es finden zwei Aufführungen statt: am Samstag, 9. Juni, um 16 Uhr und am Sonntag, 10. Juni, um 11 Uhr. Bild: Theater im Pfalzbau