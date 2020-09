Kinder werden in Ferien gefördert

Ludwigshafen.Die Stadt bietet eine kostenlose Herbstschule in den Ferienwochen vom 12. bis 16. Oktober sowie 19. bis 23. Oktober an drei Schulen an. Kinder erhalten in kleinen Gruppen eine Förderung der Grundkompetenzen aus Deutsch und/oder Mathematik. Die Kurse finden jeweils von Montag bis Freitag, von 9 Uhr bis 12 Uhr statt. Der Unterricht für die Klassen 5 bis 8 erfolgt in der Anne-Frank-Realschule plus. Die Grundschüler aus den Stadtteilen Maudach, Gartenstadt, Rheingönheim, Mundenheim, Süd und Mitte werden an der Schillerschule Mundenheim unterrichtet, die Grundschüler aus den anderen Stadtteilen in der Langgewannschule Oggersheim. Eine Anmeldung ist noch bis 4. Okober möglich unter https://herbstschule.edulu.de. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.09.2020