Kinderarmut: Familienbüro soll Hilfen bündeln

Deshalb will die Stadt eine zentrale Anlaufstelle einrichten, die die Familien vielfach unterstützt. „Sie bekommen dort nicht nur die Geburtsurkunde oder den Bescheid über das Elterngeld, sondern auch eine Beratung in anderen sozialen oder gesundheitlichen Fragen“, erläutert Jugendamtsleiter Jürgen May das Konzept. Um Kinderarmut zu vermeiden, plant die Verwaltung ein umfangreiches

...