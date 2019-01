Kinderchor singt zum Auftakt

Ludwigshafen.Einen anderen Akzent setzt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) bei ihrem zweiten Neujahrsempfang im Pfalzbau als ihre Vorgängerin Eva Lohse (CDU). Schülerensembles aus Ludwigshafen gestalten wieder musikalisch den Abend am Mittwoch, 9. Januar, während früher die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz aufspielte. Ansonsten bleibt es beim gewohnten Ablauf – mit Filmrückblick auf das vergangene Jahr, Ansprache der Rathauschefin und Überreichung der Neujahrsbrezel durch die Bäckerinnung.

Zum Auftakt des etwa eineinhalbstündigen Programms singen Mädchen und Buben der Wittelsbach-Grundschule ein Heimatlied, sagt Marcel Jurkat, Leiter Repräsentation beim OB-Büro, auf „MM“-Nachfrage. Erwartet werden rund 1300 Gäste, unter ihnen BASF-Werksleiter Uwe Liebelt und AbbVie-Geschäftsführer Thomas Scheidmeir. Nach der Begrüßung der Besucher spielt das Sinfonieorchester des Carl-Bosch-Gymnasiums unter der Leitung von Joachim Schall Filmmusiken, etwa Ausschnitte aus „Pocahontas“ – in großer Besetzung mit 120 Instrumentalisten.

Nach der etwa 30-minütigen Rede der Oberbürgermeisterin und Übergabe der Neujahrsbrezel lässt das Schulorchester noch mal aktuelle Ohrwürmer erklingen. Die Europa-Hymne setzt den Schlusspunkt unter den offiziellen Empfang, bevor der gesellige Teil im Foyer beginnt.

Mehr herzhafte Gebäckstücke

Dazu hat Jurkat rund 6000, vor allem herzhafte Gebäckstücke bestellt, die unter anderem mit Fleisch, Käse oder Spinat gefüllt sind. Auf Knusperstangen und Brezeln verzichtete er nach den Erfahrungen vergangener Jahre ebenso wie auf süße Teilchen. „An Vegetarier und Veganer haben wir aber gedacht“, betont der Organisator.

Unverändert geblieben sind indes das breite Getränkesortiment (Ausnahme: frisch gezapftes Bier) und der Kostenbeitrag der Gäste von fünf Euro. Eintrittskarten sind vorab im Oberbürgermeister-Büro, Jaegerstraße 1, Zimmer 418, erhältlich. Besucher können sich aber auch kurzfristig entscheiden. Die Abendkasse öffnet um 17 Uhr.

In den Stadtteilen startet der Reigen der Neujahrsempfänge bereits am heutigen Freitag, 4. Januar. Die Maudacher Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck lädt um 19.30 Uhr in den Hetterich-Saal (Grünstadter Straße). Ihr Friesenheimer Kollege Günther Henkel gibt in der TSG-Halle am Samstag, 5. Januar, 19 Uhr, einen Ausblick auf das neue Jahr.

Das Treffen für die Südliche Innenstadt mit Ortsvorsteher Christoph Heller beginnt am Sonntag, 6. Januar, 15 Uhr, im Kulturzentrum „dasHaus“. Antonio Priolo lädt am selben Tag ab 15 Uhr für Nord/Hemshof in den Bürgersaal Nord – mit Guggemusik und Linseneintopf.

