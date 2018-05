Kinderfest mit Vogel-Rallye

Anzeige

Ludwigshafen.„Amsel oder Meise – Wer singt denn da ganz leise?“ lautet das Motto eines Kinderfestes, das die Naturschutzjugend des NABU Ludwigshafen am Samstag, 12. Mai, im Maudacher Bruch ausrichtet. Kinder von sieben bis zwölf Jahren können dabei von 14 bis 17 Uhr an einer Rallye teilnehmen und an verschiedenen Stationen spielerisch etwas über die heimische Vogelwelt und den Naturschutz lernen. Jede Station bringt sie dem zu erratenden Lösungswort näher. Die Eltern können zeitgleich an einer Vogelstimmenwanderung (14 bis 16 Uhr) teilnehmen. Beide Veranstaltungen wurden anlässlich der Aktion „Stunde der Gartenvögel“ organisiert. Anmeldung und Infos zum Treffpunkt unter Telefon 0621/51 83 14. jei