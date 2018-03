Kinderwunsch endet im Chaos

Anzeige

Der „Profi“ wird einbestellt und will gleich an die „Arbeit“. Seine „Referenze“ sind „die beschde“, wie er anhand von Kinderfotos beweist. Die Familie vom Postboten und sogar vom Bürgermeister zählt zu seinen Kunden, und überhaupt der halbe Ort, so scheint es. „Giro“ kann wahre Wunder vollbringen, und das nicht nur zuhause, sondern auch schon mal im Ebertpark. Dort sind die Lichtverhältnisse perfekt.

Folgenschweres Missverständnis

Während Traudel vor Scham rote Ohren bekommt, ist den Zuschauern schon klar, dass Giro eigentlich Kinderfotograf ist – oder doch nicht nur? Doch da wird das Missverständnis schon in die Welt hinausgetragen, dank der immer neugierigen Nachbarin Roswitha (Uschi Graf). Die hängt bevorzugt am Fenster, hört alles, was sie nichts angeht, und tratscht das gleich weiter.

Es kommt, wie zu ahnen ist. Der Postbote (Ralf Lüdke) und der Bürgermeister (Igor Basse-Lemmer) flippen völlig aus und ertränken ihren Kummer in Alkohol. Und auch für Sebastian beginnen alptraumhafte Stunden. Da zieht dann schon mal ein Storch am Fenster vorbei, der Postbote bringt Traudels Wunschkind im Paket, Roswitha durchlebt mit Mitte 60 eine Blitzschwangerschaft, Giro erscheint als Indianerhäuptling und Evelin peitscht sich im Domina-Outfit über die Bühne. Klingt unglaublich? Muss man selbst gesehen haben.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.03.2018