Kino für Grundschüler

Ludwigshafen.Die Evangelische Jugend feiert zehn Jahre Aktionskino, eine Veranstaltungsreihe für Grundschüler mit anspruchsvollen Filmen und begleitendem Kreativangebot. „Die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne“ um zwei Freunde, die den entführten Bürgermeister ihrer Stadt retten wollen, läuft am Mittwoch, 11. März, um 14 Uhr in der Jugendkirche (Ludwig-Börne-Straße 2). Der Jubiläumsfilm wird zudem viermal gezeigt: am Sonntag, 15. März, 15 Uhr, bei der Comenius-Gemeinde (Comeniusstraße 10), am Dienstag, 17. März, 14 Uhr, bei der Jona-Gemeinde (Waltraudenstraße 34), am Freitag, 20. März, 15 Uhr, bei der Christuskirchen-Gemeinde (Kirchplatz 7) und am Samstag, 21. März, 14 Uhr, bei der Gemeinde in Altrip (Ludwigstraße 1). Beim Aktionskino zum Schwerpunkt „Kinderarmut“ zeigt die evangelische Jugend regelmäßig in den ersten drei Monaten des Jahres an sechs Orten in Ludwigshafen die Filme, zu denen auch Spiele angeboten werden. Die protestantische Gemeinde Rheingönheim pausiert in diesem Jahr. ott

