Kirche beauftragt Schellhaas-Eberle

Ludwigshafen.Die protestantische Kirchenleitung hat Pfarrer Rüdiger Schellhaas-Eberle (69) aus Laumersheim beauftragt, die Kirchengemeinde Ruchheim für eine gewisse Zeit zu begleiten. Er übernimmt die Pfarrstelle nicht, wird aber die Vakanz bis zur Neubesetzung überbrücken. Hintergrund: Nach dem heftigen Streit um die Aufstellung des Ruchheimer Adlers hatte die bisherige Pfarrerin Christine Dietrich um eine Versetzung zum Kirchenbezirk Landau gebeten. Die Geschäftsführung in Ruchheim liegt weiter bei Dekanin Barbara Kohlstruck. Schellhaas-Eberle hält am Sonntag, 3. März, um 10 Uhr den Gottesdienst in Ruchheimer. Anschließend lädt das Presbyterium zu einem Kirchenkaffee ein. ott

