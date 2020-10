Kirchenpräsidentin hält Predigt

Ludwigshafen.Die designierte Kirchenpräsidentin der evangelischen Landeskirche, Dorothee Wüst (Bild), kommt zum Reformationstag am Samstag, 31. Oktober, 19 Uhr, in die Apostelkirche (Rohrlachstraße). Die Nachfolgerin von Christian Schad, die im März 2021 ihr Amt antritt, hält die Predigt unter dem Motto „Prüft aber alles und das Gute behaltet“. Weil die Plätze in der Kirche begrenzt sind, ist eine Anmeldung im Dekanat unter Tel. 0621/520 58 24 oder per E-Mail an dekanat.ludwigshafen@evkirchepfalz.de unbedingt erforderlich, Der Gottesdienst, den die Sopransolistin Stefanie Freiburg und der Bezirkskantor Tobias Martin an der Orgel musikalisch mitgestalten, wird im Offenen Kanal und auf Youtube übertragen. ott (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.10.2020