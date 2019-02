Kita soll im August öffnen

Ludwigshafen.Die neue Kindertagesstätte mit 75 Plätzen in der Wattstraße nahe des Mundenheimer Bahnhofs soll Mitte August öffnen. Dies gab die Verwaltung bei der Sitzung des Ortsbeirats Mundenheim bekannt. Ende Juni sollen die Bauarbeiten fertig sein. Einen Namen hat die Kita noch nicht, diesen wird der freie Träger bestimmen. Es soll ein kindgerechter Name werden, zum Beispiel biete sich aufgrund der Nähe zum Bahnhof „Jim Knopf“ an.

Erfreulich ist ein weiteres Thema, allerdings sind hier die Pläne noch unkonkret: das 1250-jährige Bestehen Mundenheims im Jahre 2020. Ein Förderverein wurde bereits gegründet. Geplant sind eine Festschrift und ein Bürgerfest. Auch das Gelände der Stadtranderholung soll genutzt werden. „Das Jubiläum ist eine Chance für den Ortsteil, sich zu präsentieren. Die Ideenliste kann noch ausgebaut werden“, so Ortsvorsteherin Anke Simon (SPD). Kge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019