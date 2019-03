Kita Wattstraße öffnet im August

Eine neue Kita wird im August in der Wattstraße eröffnen. © dpa

Ludwigshafen.Mit der aktuellen Kitaplanung in der Stadt hat sich der Jugendhilfeausschuss befasst. Im Mittelpunkt standen die Vorbereitungen für die Kita in der Mundenheimer Wattstraße, die nach Angaben der Verwaltung auf Hochtouren laufen. Die ersten Anfragen von Eltern würden bereits vorliegen. Träger der Einrichtung ist die Ökumenische Fördergemeinschaft. Am 1. August wird die Kita ihren Betrieb aufnehmen, acht Personalstellen wurden geschaffen. Auch für diese gebe es erste Bewerbungen, obwohl es noch keine Ausschreibung gegeben habe. Der Ausschuss zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf. Die Integrative Kita Sonnenblume des Trägers Lebenshilfe in der Notwende darf sich ebenfalls freuen, hier stimmte der Ausschuss der Einrichtung einer weiteren Gruppe zu.

Projekte helfen Schülern

Bereits zuvor hatten der Schulträgerausschuss und der Jugendhilfeausschuss gemeinsam getagt. Dabei ging es um das „Mundenheimer Modell“ der Ökumenischen Fördergemeinschaft, das seit 25 Jahren Anwendung findet. Dabei erhalten jährlich 20 Kinder der Klassen eins bis fünf außerschulische Unterstützung. Stefan Gabriel, Leiter des Jugendzentrums Mundenheim, blickte auf diese Zeit zurück, in der das Modell für lernschwache Kinder gut angenommen wurde. Das Programm bezieht sich auf die Schillerschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Es finden Gruppenarbeiten statt, auch beim Übergang von der vierten Klasse in eine weiterführende Schule erhalten die Schüler Hilfe.

„Die Ziele der Förderung sind etwa eine Stärkung der Konfliktfähigkeit und des Selbstbewusstseins der Kinder. Sie sollen auch neue Handlungsmuster kennenlernen“, sagte Gabriel. Die Eltern können dabei miterleben, wie ihre Kinder in alltäglichen Dingen erfolgreich sind, besonders beliebt ist das Klettern. Therapiehund Rico, der Hund des Schulsozialarbeiters, unterstützt das Programm auf vier Pfoten. „Die Problematiken haben sich in den letzten Jahren verändert. Früher war mehr die Steigerung der Lernfähigkeit im Fokus, heute sind es die sozialen Kompetenzen, quasi die Umgangsformen“, fügte Gabriel hinzu.

Eine weiteres erfolgreiches Schulprojekt sind die Lernpaten im Hemshof. Kinder im letzten Kindergartenjahr und Schüler der vierten Klasse werden ein Jahr lang von Ehrenamtlichen begleitet, damit sie den schulischen Übergang leichter schaffen. „Vor vier Jahren starteten wir mit vier Lernpatinnen, nun sind wir 33. Die Patinnen treffen sich einmal in der Woche mit dem Kind und helfen bei schulischen Dingen“, sagte Susann Schmidt vom Jugendamt. Kooperationspartner des Projekts sind außer Stadt, Kitas und Schulen auch das Mehrgenerationenhaus und die Diakonie Pfalz. Ziel ist es, dass sich die Kinder mehr zutrauen. Kge

