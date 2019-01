Kita Wattstraße öffnet im Herbst

Ludwigshafen.Nach dem Ausbau des Kinderhauses am Ebertpark von 100 auf 175 Plätze wird die Stadt auch das Angebot in Mundenheim deutlich erweitern. „Die Kita Wattstraße mit 75 Plätzen eröffnet im Herbst“, kündigte Bereichsleiter Rudolf Leidig an. Dieser Umbau zählt zum dritten Ausbauprogramm, bei dem 1039 zusätzliche Betreuungsmöglichkeiten geschaffen werden sollen. Für vier Projekte in der Berliner-, Schanz-, Adolf-Diesterweg- und August-Bebel-Straße wurden die Arbeiten jetzt ausgeschrieben. Baubeginn dürfte frühestens Ende des Jahres sein. Zudem sind im laufenden Kita-Programm Neubauten und Erweiterungen bei acht protestantischen Einrichtungen vorgesehen – mit insgesamt 455 Plätzen. Auch wenn darüber grundsätzlich Einigkeit besteht, sind noch vertragliche Details zu klären. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019