Kitas öffnen am Montag – mit großen Einschränkungen

Ludwigshafen.Ilona Ujma hat in den vergangenen Tagen viel Zeit am Hörer verbracht. „So viel wie momentan habe ich noch nie in meinem Leben telefoniert“, sagt sie. Für die Leiterin der Kindertagesstätte Mitte in der Westendstraße gibt es aktuell jede Menge zu organisieren – wie für zahlreiche Kolleginnen in Ludwigshafen auch. Denn am Montag, 8. Juni, nehmen die städtischen Kitas in der Chemiestadt den

...