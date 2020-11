Kitas sammeln für Obdachlose

Ludwigshafen.Auch wenn dieses Jahr die St. Martins-Umzüge ausfallen mussten, ist der Gedanke des Teilens wichtiger denn je, so das Caritaszentrum und das Katholische Dekanat. Sie riefen deshalb zur Aktion „Wärme teilen“ auf. Zahlreiche Kitas sammelten Geld und kauften dafür Schlafsäcke für Obdachlose. „An dieser sinnvollen Aktion haben wir uns gerne beteiligt“, sagt Parthena Maxidou-Gottschalk, Leiterin der Kita St. Michael in Maudach und Regionalsprecherin der katholischen Kitas im Bistum Speyer.

Die Maudacher Kita organisierte einen Spendenlauf rund um den Weiher im Maudacher Bruch, an dem auch Eltern, Freunde und Verwandte mitmachten. 575 Euro sind dabei zusammengekommen. Die Kita St. Josef bat die Eltern mit einem Brief um Spenden und legte eine Bastelvorlage für ein Fensterbild bei. Auch Martins-Weckmänner wurden für den guten Zweck gebacken und verkauft. „Bislang sind 1220 Euro von vier Kitas zusammengekommen“, freut sich die Leiterin des Caritas-Zentrums, Beate Czodrowski. „Aber noch haben nicht alle beteiligten Kitas ihre Spenden überwiesen, es steht also noch Geld aus.“ So überreichte Parthena Maxidou-Gottschalk im Caritas-Förderzentrum St. Martin zunächst 15 Schlafsäcke. „Die können die Obdachlosen gut gebrauchen“, dankte St. Martin-Mitarbeiter Klaus Wagner. Denn das Haus am Rheinufer zwischen BASF und Rhein-Galerie verfügt nur über drei Notunterkünfte. „Für Frauen gibt es in Ludwigshafen gar keine Notunterkünfte“, verdeutlicht er die Situation obdachloser Menschen in der kalten Jahreszeit. Die Mitarbeiter von St. Martin werden die Schlafsäcke an Bedürftige verteilen. ott

