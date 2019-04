Ludwigshafen.Das war ein klangliches Fest für das Ohr: Mehrere Teilnehmer des „Jugend musiziert“-Wettbewerbs gaben ein Konzert des Kulturförderkreises Maudach im Pfarrzentrum St. Michael. Auf dem Programm standen Werke von Telemann, Popp, Searle und Pharrell Williams („Happy“).

Zur Eröffnung spielten Querflötistin Johanna Becker und Pianist Mike Thisling eine Sonate in F-Dur von Telemann, stimmten das „Russische Zigeunerlied“ von Wilhelm Popp an und begaben sich auf eine klangliche Zeitreise. Danach trugen die Brüder Daniel Schlecht am Saxofon und Maxim Schlecht am Klavier eine viersätzige Sonate des Barockmeisters Johann Sebastian Bach vor. Wie ist Daniel Schlecht zu dem Blasinstrument gekommen? „In der dritten Klasse gab es eine Schulveranstaltung, da wurden Instrumente vorgestellt“, erinnerte sich der 17-Jährige, der sieben Jahre älter ist als sein kleiner Bruder Maxim. „Ich fand das Saxofon so schön, so dass ich mit dem Spielen angefangen habe“, schilderte Daniel Schlecht, der ein Faible für Jazz hat. Darüber hinaus stimmten die beiden Brüder die Stücke „Gymnopedie bleu“ von James Rae und „Andante und Final“ von Pierre Lantier an.

Für Bundeswettbewerb qualifiziert

Der 1991 gegründete Kulturförderkreis Maudach, der aus Anlass des damaligen 200. Todestages von Wolfgang Amadeus Mozart ins Leben gerufen wurde, geht auf die ehemalige Solocellistin der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Roselore Poigné, zurück. Beim Jugend-Konzert saß sie im Publikum. „In Maudach leben viele Musiker, das ist ein begehrter Stadtteil“, sagte Vorsitzender Manfred Müller, der seit 2013 den Kulturförderkreis leitet. Unter den Vereinsmitgliedern und in dessen Umfeld sind zudem Maler, Drucker und Töpferinnen zu finden. Beim Jugendkonzert spielten auch ein Klarinettentrio und ein Gitarrenquartett, das im Juni am Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in Halle/Saale teilnimmt. hfm

