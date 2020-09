Klare Beschilderung gefordert

Viele Bäume in Ludwigshafen sind durch Trockenheit beschädigt. ACHIM KEIPER (aci)

Ludwigshafen.Herbstzeit ist vielerorts Kerwezeit. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Die Ruchheimer Kerwe, die ansonsten im September an vier Tagen stattfindet, ist abgesagt worden, da es wegen Corona bis Jahresende keine Großveranstaltungen geben wird. Darüber informierte Ortsvorsteher Dennis Schmidt den Ortsbeirat am Montagabend.

Ein großes Thema der Sitzung war die Straße Am Sportplatz, die

...