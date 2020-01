Kleinbus kippt um

Ludwigshafen.Bei einem Unfall an der Kreuzung Völklinger-/Sternstraße sind am Mittwoch gegen 12.15 Uhr drei Insassen verletzt worden. Ein VW-Kombi war beim Zusammenprall auf die Seite gekippt. Nach Polizeiangaben soll die 69-jährige Kleinbusfahrerin laut Zeugenaussagen das Rotlicht der Ampel missachtet haben. Dabei prallte ihr Wagen gegen den Vento eines 56-Jährigen. Durch die Wucht wurde der Kombi über die Kreuzung geschleudert und kippte auf die rechte Seite. Die 69-Jährige musste von den Polizisten aus dem Wagen befreit werden. Der Vento-Fahrer und ein Fünfjähriger auf der Rückbank verletzten sich an Brust und Schulter. Am VW Kombi entstand Totalschaden in Höhe von 30 000 Euro, der Schaden am Vento wird auf rund 5000 Euro geschätzt. ott

