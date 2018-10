Kleines Stück – große Bedeutung

Ludwigshafen.Manchmal braucht es nur einige kleine Dinge, um eine Geschichte von großer Tragweite zu erzählen: Hier bilden ein Tisch, eine Lampe, eine Tüte mit bunten Schokoladenbonbons und eine Tablette die Requisiten, mit deren Hilfe Peer Damminger von der KiTZ Theaterkumpanei an der Grundschule Niederfeld „Piccolo Suicidio“ aufführt – übersetzt: „Kleiner Selbstmord“.

Aufmerksam verfolgen die 19 Schüler der Klasse 2a das italienische Tischdrama, das der Theatermacher an diesem ersten von zwei Aktionstagen „Gegen Ausgrenzung und Rassismus“ an der Schule präsentiert. Unter seinen Händen erwachen die Bonbons zum Leben – wortlos, aber voller lautmalerisch-stimmlichen Ausdrucks. Hauptdarsteller ist die Tablette, die, obwohl sie irgendwann ihre eigene Verpackung ablegt und sich in ein Bonbonpapier hüllt, von den anderen rüde angegangen und zurückgewiesen wird – bis sie sich in ein Glas Wasser stürzt und ihrer Existenz ein Ende setzt.

„Warum hat die Tablette sich da rein geworfen?“, fragt Damminger im anschließenden Gespräch mit den Zweitklässlern. „Weil die anderen sie nicht mögen“, sagt ein Junge; „Sie war traurig“, fügt eine Schülerin hinzu. „Wer hätte in der Geschichte denn etwas ändern können, damit es nicht zu diesem Ende kommt?“, will Damminger wissen. „Die hätten sie auch als Freund nehmen können“, meint der siebenjährige Elias.

„Wir Menschen tragen alle Verantwortung“, sagt Damminger und fügt hinzu: „Wenn es uns gelingt, nicht nur auf den besten Freund und die beste Freundin aufzupassen“, sondern auch auf die anderen, die man nicht oder nicht gut kenne, „dann haben wir die Welt ein bisschen besser gemacht.“

Landesweite Gewaltprävention

Die Vorstellungen finden an den zwei Aktionstagen jeweils in den ersten vier Schulstunden statt, alle zehn Klassen und 210 Schüler sehen sie. Für die Klassenstufen drei und vier zeigt Damminger eine variierte Form des Tischdramas – eine Fortsetzung mit anderem Ausgang. Diese Zusammenarbeit mit KiTZ ist in das Projekt „Ich – Du – Wir“ eingebunden, ein landesweites Präventionsprogramm gegen verbale und körperliche Gewalt an Grundschulen. Zugleich lege die Niederfeldschule nicht erst seit sie in diesem Schuljahr an dem Programm teilnehme Wert auf soziale Kompetenz, erläutert Rektorin Nicola Heinemann. So gebe es seit 2014 einen Klassenrat, in den Schülervertreter gewählt werden, die dann Mitglieder des Kinderparlaments seien.

In diesem Verbund passe auch die theaterpädagogische Arbeit, die KiTZ seit dreieinhalb Jahren an der Schule durchführt. Diese werde viel über das Landesprogramm „Jedem Kind seine Kunst“ finanziert, „aber wenn das mal nicht klappt“, stehe der Förderverein der Schule zur Unterstützung bereit, berichtet Damminger. „Wir selbst als Kollegium erleben das als sehr positiv, aber haben auch sehr, sehr gute Rückmeldungen von den Kindern“, lobt die Rektorin die Zusammenarbeit mit den KiTZ-Machern Damminger und Bärbel Maier.

