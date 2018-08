„Klimaschutz muss besser werden“

Ludwigshafen.Die Ludwigshafener Umweltorganisationen Nabu, Orbea und Pollichia appellieren an die Stadtspitze und die politisch Verantwortlichen, die Planung in Ludwigshafen stärker an klimatologischen und ökologischen Kriterien auszurichten. Nicht zuletzt der Sommer 2018 mit der derzeitigen Hitzewelle, der nach Ansicht vieler Fachleute einen Vorgeschmack auf die Auswirkungen des Klimawandels gibt, sollte dazu Anlass sein. „Die Ausrichtung an ökologischen Aspekten ist in Ludwigshafen im Unterschied zu anderen Städten bislang höchstens rudimentär zu erkennen“, bedauern die Umweltschützer. Insbesondere die laufenden Bauleitverfahren, wie beispielsweise am Zehnmorgenweiher und für die Pesch-Haus-Siedlung, sollten unter diesem Blickwinkel kritisch hinterfragt und bewertet werden.

„Leider verbindet man die neue Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck bislang vor allem mit ihrem Einsatz für möglichst viele neue Wohnungen“, bedauern die Umweltschützer. Ein vergleichbares öffentliches Bekenntnis für eine ökologisch ausgerichtete Stadtplanung und -entwicklung wie das zur Ausweisung von Neubaugebieten vermissen die Umweltverbände. ott

