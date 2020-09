Klinikum baut Ambulanz aus

Ludwigshafen.Die Corona-Infektionsambulanz am Klinikum in der Bremserstraße wappnet sich für die kalte Jahreszeit: Mit Unterstützung der Feuerwehr wurde ein weiteres Zelt vor der Ambulanz aufgebaut. Damit stehen neben dem regulären Wartezimmer zusätzlich drei Zelte für die Menschen zur Verfügung. Die hohe Zahl der Verdachtsfälle in den vergangenen Wochen erfordern diese Ausweitung der Wartemöglichkeiten, sagt eine Sprecherin des Klinikums.

Täglich zwischen 500 und 700 Menschen suchen derzeit die Infektionsambulanz in der Bremserstraße auf. Das Klinikum hat in der vergangenen Woche bereits mit neuen Abstandsmarkierungen und angepasstem Wegeleitsystem auf die erhöhte Patientenanzahl reagiert. „Wir erwarten für die Herbst-Winterzeit noch einmal einen Anstieg an Verdachtsfällen, so dass wir uns jetzt schon dafür vorbereiten, um die Patientenströme so gut wie möglich bedienen zu können“, so Christine Fischer, medizinische Koordinatorin der Ambulanz.

Ziel sei es, durch die vier getrennten Wartebereiche auch bei hohem Patientenaufkommen den notwendigen Sicherheitsabstand gewähren zu können und enge Menschenansammlungen wenn möglich zu verhindern. Zusätzlich werden die zwei großen Zelte mit Heizmöglichkeiten ausgestattet. Die BASF Bauen+Wohnen GmbH stellte für den Aufbau des dritten Zeltes eine Grünfläche zur Verfügung.

Die Infektionsambulanz ist gedacht für Menschen, die unter unklaren Symptomen leiden und bei denen der Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht. Sie ist täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. ott

