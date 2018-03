Klinikum bringt Schüler-Theater

Anzeige

Ludwigshafen.An einen ungewöhnlichen Ort für eine Theateraufführung laden Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums ein: Im Hörsaal des Klinikums (Haus B, 5. OG) zeigen sie am Donnerstag, 15. März, 15 Uhr, das Stück „Die Katastrophenjahre“. Dabei geht es um die Frage, wie viel Glück man seinen Freunden gönnt. In Anlehnung an das Stück „Das große Feuer“ von Roland Schimmelpfennig haben 22 Schüler des Kurses „Darstellendes Spiel“ der zwölften Jahrgangsstufe Szenen zusammengestellt. Sechs Monate lang probte die Gruppe für das Stück, das nun für Patienten, Angehörige, Freunde und Mitarbeiter des Klinikums aufgeführt wird. Zudem sind in den Räumen der Notaufnahme Kunstwerke von Schülern ausgestellt.