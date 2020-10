Klinikum Ludwigshafen verhängt erneut Besucherstopp

Ludwigshafen.Im Kampf gegen die rasante Ausbreitung des Coronavirus setzt das Ludwigshafener Klinikum wieder auf verschärfte Regelungen. Ab sofort gilt wieder ein Besucherstopp für das Krankenhaus, wie es am Freitag in einer Mitteilung heißt. "Angesichts der deutlich gestiegenen Infektionszahlen werden reguläre Krankenbesuche im Klinikum wie bereits in der ersten Phase der Pandemie bis auf Weiteres untersagt", teilt die Einrichtung mit. Auch das Begleiten von Angehörigen zu Untersuchungen sei nicht mehr möglich.

Ausnahmen von der Regelung gelten nur nach vorheriger Absprache mit der behandelnden Station und nur für ausgewählte Personengruppen, heißt es weiter. "Hierzu zählen unter anderem Angehörige, die sich von Sterbenden verabschieden möchten, eine Begleitperson pro Patient in der Notaufnahme sowie eine Begleitperson für werdende Mütter während der Geburt und Väter von Neugeborenen." Im Einzelfall könne darüber hinaus der stationsführende Oberarzt eine Besuchserlaubnis erteilen, wenn er dies medizinisch für erforderlich hält.

Zugelassene Besucher erhalten einen entsprechenden Ausweis, der in Verbindung mit einem Lichtbildausweis für die Dauer des Aufenthalts gültig ist. Zutritt zum Klinikum ist für Besucher nur noch über den Haupteingang in der Bremserstraße möglich.

"Wir müssen alles erdenklich Mögliche tun, um das Infektionsrisiko zu minimieren und die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Unsere Maßnahmen stellen für alle Beteiligten einen deutlichen Einschnitt dar, dessen sind wir uns bewusst", so der Ärztliche Direktor Günter Layer. "Es ist aber unser gesellschaftlicher Auftrag, die Gesundheit unserer Patienten und der Menschen in der Region bestmöglich zu schützen. Daher stufen wir die Maßnahmen als unabdingbar und höchst sinnvoll ein." Auch der Schutz der Mitarbeiter soll so gewährleistet werden.

"Wir bewerten die Situation regelmäßig neu und passen unsere Entscheidungen entsprechend an. Eine Aufhebung oder Veränderung des Besucherstopps kommt insbesondere dann in Betracht, wenn sich die Inzidenz wieder in einem unkritischen Bereich bewegt oder ein Antigentest in ausreichendem Maße zur Verfügung steht", so Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.10.2020