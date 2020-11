Klinikum verschiebt planbare Eingriffe

Ludwigshafen.Die Dynamik des Corona-Infektionsgeschehens hat das Klinikum in den vergangenen Wochen nach eigenen Angaben in einer „noch nie da gewesenen Intensität empfindlich getroffen“. Deshalb werden bis auf Weiteres alle planbaren Eingriffe verschoben, sofern dies medizinisch vertretbar sei, sagte eine Sprecherin am Freitag auf Nachfrage dieser Redaktion. Zahlreiche für die nächsten Wochen vereinbarten Termine für Operationen werden verschoben, Notfälle aber weiterhin versorgt. „Die Ausrichtung der gesamten Ressourcen konzentriert sich derzeit auf die Covid-Versorgung und die Behandlung der Notfallpatienten “, heißt es in einem Schreiben des Direktoriums an die Mitarbeiter.

Im Klinikum werden derzeit 137 positiv getestete Patienten versorgt. Davon müssen 27 auf den Intensivstationen versorgt und drei intensiv beatmet werden, sagte die Sprecherin. Zusätzliche Intensivbetten wurden bei der Herzchirurgie in Betrieb genommen. „Da wir in allen Fällen von einer längeren Liegedauer ausgehen, rechnen wir nicht mit einer Entspannung in den nächsten Wochen“, so die Einschätzung des Direktoriums.

Zudem stieg die Zahl der Covid-Fälle unter den 3000 Mitarbeitern. 130 befinden sich nach Unternehmensangaben in Quarantäne. 50 schwangere Kolleginnen seien zu ihrem Schutz freigestellt worden.

BASF sagt Veranstaltungen ab

Wegen der Corona-Pandemie hat die BASF alle öffentlichen Veranstaltungen vom 1. Dezember bis einschließlich 1. Januar 2021 abgesagt. Dies betrifft das Kulturprogramm einschließlich des Neujahrskonzerts, alle Aktionen im Besucherzentrum sowie die Veranstaltung des BASF-Genießerkalenders. Das Besucherzentrum bleibt inklusive der regulären Winterschließung bis mindestens 17. Januar 2021 geschlossen. Bis dahin entfallen auch Werksrundfahrten. Im Januar 2021 ist kein Erlebnis-Samstag geplant. Die Schülerlabore bleiben mindestens bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres geschlossen.

Die ursprünglich vom 2. November bis 20. Dezember geplante Sonderausstellung im Besucherzentrum „Die IG Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz. Wirtschaft und Politik im Nationalsozialismus“ kann im Dezember ebenfalls nicht gezeigt werden. Die am 8. Dezember im Begleitprogramm geplante Lesung mit Andrea von Treuenfeld aus ihrem aktuellen Buch „Leben mit Auschwitz“ wird virtuell angeboten.

