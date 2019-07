Knödelbrunnen wird für 22 Monate eingelagert

In einer eineinhalbstündigen Aktion wurde der Brunnen abgebaut. © GAG

Ludwigshafen.Das wohl beliebteste Kunstwerk in der Fußgängerzone, der Knödelbrunnen, ist am Donnerstag abgebaut worden. Es musste wegen einer Zufahrt zum Neubauprojekt der städtischen Immobiliengesellschaft GAG am Bürgerhof weichen. Die etwa zwei Tonnen schwere Skulptur wurde in die Lagerhalle der Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen (WBL) in der Wollstraße gebracht und fachgerecht eingelagert.

Nach Abschluss der Bauarbeiten in der Bismarckstraße in etwa 22 Monaten soll der Knödelbrunnen einen neuen Standort erhalten, sagte eine GAG-Sprecherin. Die Verwaltung werde ihn künftig im Bürgerhof aufstellen, kündigte eine Stadtsprecherin auf Nachfrage an.

Nach dem Abtransport des Kunstwerks werden nun in der Bismarckstraße das Fundament und das Brunnenbecken zurückgebaut. Ab 5. August stellt die GAG einen Abrissbagger auf, um den Gebäudekomplex zum Bürgerhof abzubrechen. In dem achtgeschossigen Neubau, das Anfang 2022 bezugsfertig sein soll, entstehen 30 Wohnungen und einige Gewerbeflächen. ott

