Köche und Azubis präsentieren Spargelvielfalt

Ludwigshafen.Spargel in allen erdenklichen Variationen gibt es derzeit im Ludwigshafener Rathaus-Center. Dort zeigen Köche und Azubis der Berufsköche Mannheim-Ludwigshafen ihr Können und bereiten aus dem Gemüse frische Gerichte zu. Anlass ist die Spargel-Aktion, die in diesem Jahr zum 20. Mal in das Einkaufszentrum lockt. Auf den Teller kommen bei Martin Cuadra-Braatz (v.l.), Markus Troullier, Kashan Kelvin, Vanessa Hillenbach, André Brehm und Kamran Kelvin neben dem Klassiker Spargel mit Kartoffeln, Sauce Hollandaise und Schinken auch Spargelcremesuppe, Spargelsalat, Penne Spargel mit Tomaten oder spanische Spargeltortilla. Die Schüler und Lehrer der Justus-von-Liebig-Schule in Mannheim, an der Köche ausgebildet werden, geben auch Tipps für die Zubereitung zuhause. Die Aktion läuft noch am heutigen Samstag, 14. April. Der Erlös geht an den Verein „FmS – Freizeit mit Spaß“. jei (Bild: Tröster)