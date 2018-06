Anzeige

Ludwigshafen.Ein großer Kran hat die Hauptbühne auf dem Berliner Platz bereits montiert. Am Wochenende werden dort beim Stadtfest mehrere hunderttausend Menschen dem Sänger Tim Bendzko oder dem DJ Felix Jaehn zujubeln. Eröffnet wird die Großveranstaltung, die Besucher aus der ganzen Region anzieht, heute Abend um 20.30 Uhr mit dem Klassik-Open-Air.

Nach Angaben der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom) ist das Stadtfest mit ganztägiger Taktung über den Bahnhof Ludwigshafen-Mitte mit mehreren S-Bahn-Linien erreichbar. „Für alle Buslinien wird die Haltestelle Berliner Platz während der Veranstaltungstage wenige Meter entfernt in die Wrede- und Ludwigstraße verlegt“, teilt ein Sprecher mit. Die Regelung gelte ab dem heutigen Donnerstag, 19 Uhr, bis zum Betriebsschluss am Sonntagabend.

Stadtlauf Sieben Wettbewerbe werden in diesem Jahr ausgetragen: 14.45 Uhr: Bambinilauf männlich 14.47 Uhr: Bambinilauf weiblich 15 Uhr: Schülerlauf männlich 15.10 Uhr: Schülerlauf weiblich 15.45 Uhr: Jugendlauf 16.25 Uhr: Einsteigerlauf 17.30 Uhr: Volkslauf Beim Stadtlauf 2017 nahmen 1350 Sportler teil, darunter 536 Volksläufer und 487 Schüler.

Umleitungen am Abend

Straßenbahnen fahren den Berliner Platz nach regulärem Fahrplan an. Lediglich am Freitag, 22. Juni, ab 21 Uhr und am Samstag, 23. Juni, ab 18 Uhr wird die Durchfahrt am Berliner Platz gesperrt. Die Stadtbahnen fahren an beiden Abenden eine Umleitung. Der Fahrgastwechsel findet an der Haltestelle Kaiser-Wilhelm-Straße statt. Infos gibt es im Internet unter www.rnv-online.de.