Ludwigshafen.Bei einer Schlägerei in der Bahnhofstraße ist ein 21-Jähriger leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben flüchtete der 30-jährige Täter am Montag gegen 20.25 Uhr, wurde aber wenig später in einem wartenden Auto an einer Ampel gestellt. Eine Kontrolle ergab, dass der Fahrer alkoholisiert war, unter Drogeneinfluss stand und ein verbotenes Messer bei sich hatte.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.09.2020