Kötz erhält Pfalzsäule

Ludwigshafen.Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck hat die Pfalzsäule an den Direktor des Ludwigshafener Filmfestivals, Michael Kötz (Bild), verliehen – in Anerkennung außerordentlicher Verdienste um die Stadt. „Er hat diesen Preis voll und ganz verdient. Sein bemerkenswertes Engagement, seine herausragende Kompetenz und seine Professionalität zeichnen ihn aus“, sagte die Rathauschefin. 2004 hatte Kötz mit seiner Frau ein Filmfestival in Ludwigshafen gegründet, das 2005 erstmals stattfand. Mittlerweile habe es die Veranstaltung aufgrund hoher Besucherzahlen von jährlich rund 110 000 Gästen geschafft, zum zweitgrößten Filmfestival Deutschlands zu werden. Die Pfalzsäule wird an herausragende Persönlichkeiten etwa aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur oder Medien verliehen. Träger sind unter anderem der frühere BASF-Chef Jürgen Hambrecht, Ex-BASF-Arbeitsdirektor Eggert Voscherau und der frühere Südzucker-Vorstandsvorsitzende Theo Spettmann. ott (Bild: Tröster)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.08.2019