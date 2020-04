„Kohl war ein großer Europäer“

Ludwigshafen.Die Stadt würdigt den Altbundeskanzler und Ludwigshafener Ehrenbürger Helmut Kohl (CDU), der am Freitag 90 Jahre alt geworden wäre, mit einer Kranzniederlegung am Grab in Speyer. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) würdigte dessen herausragende Verdienste um die Einheit Europas. „Gerade heute, wo der europäische Gedanke von stärker hervortretenden nationalen Interessen überlagert wird, ist der Geburtstag dieses großen Europäers eine gute Gelegenheit für ein Bekenntnis zur europäischen Einigung und zu den Grundlagen der freiheitlichen Demokratien.“ Wegen Corona wurde eine Gedenkstunde abgesagt. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.04.2020