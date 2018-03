Kommissarin verletzt

Anzeige

Ludwigshafen.Ein junger Mann hat sich am Berliner Platz massiv gegen Polizeibeamte gewehrt. Wie es in einer Polizeimeldung von gestern lautet, bemerkten die Beamten einer Streife am Samstag gegen 6.10 Uhr ein heftig streitendes Pärchen. Als die beiden kontrolliert werden sollten, weigerte sich der 26-Jährige, seinen Ausweis zu zeigen. Stattdessen versuchte er, vor den Polizeibeamten zu fliehen. Diese stellten und fixierten ihn. Der Mann beleidigte die Polizisten mit nicht druckbaren Wörtern und trat nach ihnen. Bei der Aktion wurde eine Polizeikommissarin verletzt. Schließlich wurde er vorübergehend auf die Polizeidienststelle gebracht, ein Atemalkoholtest ergab 1,11 Promille. Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. pol/cvs