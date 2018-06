Komödie mit moralischem Gehalt

Anzeige

Ludwigshafen.Solange seine Familie nach Konventionen und Regeln lebt, die für den autoritären Gymnasiallehrer Traugott Herrmann Nägler ganz gängigen Werten entsprechen, ist die Welt für ihn in Ordnung. Aber in der Komödie „Das Haus in Montevideo“ von Curt Goetz, die im Geschwister-Scholl-Gymnasium aufgeführt wurde, gerät seine konservative Moral ins Rutschen. Er wird mit der Vergangenheit seiner eigenen Familie konfrontiert.

Seine verstorbene Schwester will ihm ein Anwesen in Montevideo vererben. Nachdem sie ein uneheliches Kind bekommen hatte, galt sie in der Familie als schwarzes Schaf und wanderte nach Uruguay aus. Auch Nägler hatte sie seitdem gemieden. Als begnadete und geschäftstüchtige Sängerin hatte sie es in Südamerika vor ihrem Tod zu einem großen Vermögen gebracht.

Eine Klausel im Testament der Schwester führt Nägler in ein Dilemma: Nur wenn ein Mitglied in Näglers Familie ein uneheliches Kind bekommt, erhält das Opfer das Erbe von einer Million Dollar.