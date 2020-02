Kondolenzbücher liegen aus

Ludwigshafen.Nach dem Tod des früheren Oberbürgermeisters und Ludwigshafener Ehrenbürgers, Werner Ludwig, hat die Stadt im Rathaus und in allen Ortsvorsteherbüros in den Stadtteilen Kondolenzbücher ausgelegt. Darin können Bürger ihre Anteilnahme zum Ausdruck bringen. Laut Verwaltung liegen die Bücher bis zum Ende der kommenden Woche aus.

Daneben hatte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) für Dienstag und Mittwoch an den städtischen Gebäuden Trauerbeflaggung angeordnet. Das gleiche gilt für den Tag der Trauerfeier am Sonntag, 8. März. Genaue Informationen zum Ablauf der Trauerfeier werden nach Angaben der Verwaltung noch veröffentlicht. Werner Ludwig war am Dienstag im Alter von 93 Jahren gestorben. jei

