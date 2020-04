„Kontakt darf nicht abreißen“

Ludwigshafen.Die Kontaktbeschränkungen machen das Helfen schwer. Die städtische Jugendförderung und Erziehungsberatung in Ludwigshafen musste umdenken, um auf Distanz für Kinder, Jugendliche und Eltern dasein zu können. „Unser Angebot ist nun deutlich digitaler“, erzählt die Bereichsleiterin Sabine Heiligenthal. Die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mussten am 12. März schließen. Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern ist seitdem nur noch in Ausnahmefällen persönlich aufsuchbar – in Fällen, in denen das Kindeswohl gefährdet ist – in allen anderen greifen die Mitarbeiter zum Hörer. Auch die Jugendberufshilfe hat ihren Kontakt auf E-Mail und Telefon umgestellt.

Rollen haben sich verändert

Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern hilft unter anderem bei Schulproblemen und Fragen von Erziehung, Trennung und Scheidung. Auf sie kamen durch die Pandemie neue Anliegen zu: „Besonders Mitte März hatten wir deutlich mehr Anfragen von Eltern, die zum Beispiel verunsichert waren, wie sie mit der häuslichen Enge umgehen können“, erinnert sich Heiligenthal. Gewohnte Muster und Rollen hätten sich in der Krise verändert. Wer übernimmt die Schulbetreuung, wenn beide Eltern zuhause im Home-Office sind? Auch Ängste tauchten auf, etwa um die Gesundheit der Kinder oder der Großeltern.

Feste Tagesstrukturen nötig

„Die Familien sind durch die jetzige Situation emotional und räumlich enger zusammengerückt. Das birgt manchmal auch Konfliktpotenzial“, erklärt Heiligenthal. Ihr Rat? „Familien brauchen besonders jetzt feste Tagesstrukturen und Rituale. Sie können sich zum Beispiel nach dem Abendessen zusammensetzen und gemeinsam spielen oder jeder erzählt, wie er den Tag erlebt hat.“ Es sollten auch gezielt Zeiten vereinbart werden, in denen nur über Themen fernab von Corona gesprochen wird.

Die Berater mussten am Telefon kreativ werden, erklärt Heiligenthal: „Im therapeutischen Kontext sind Mimik und Gestik sehr wichtig, hier brauchen wir nun andere Mittel.“ Etwa bei Familienaufstellungen, für die sonst Puppenmaterial der Berater zur Verfügung stehen: „Die Kinder legen in solchen Fällen nun mit bunten Legosteinen ihre Familie nach und beschreiben dem Berater am Telefon die Konstellation.“

Einstündige oder längere Beratungen ließen sich am Telefon aber schlecht umsetzen. Die Mitarbeiter setzen deshalb auf kürzere und dafür häufigere Gespräche. „Unsere Beratung folgt nach wie vor dem gleichen Frage: Wo sind die Ressourcen der Ratsuchenden?“ Der Fokus liege auf Ressourcen, die besonders in der jetzigen Lage hilfreich seien.

Kreativ gehen auch die offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen mit der Lage um. „Wie geht es den Tieren?“, wollten die Besucher der Jugendfarm Pfingstweide wissen. Deshalb präsentierte die Jugendfarm ihre Vierbeiner in kleinen Videos, zu Ostern grüßte der Hase vom Bildschirm. Die Jugendfreizeitstätte Ruchheim stellt Spielekisten vor die Türen der Einrichtung.

Aber auch der Kontakt zu den Mitarbeitern fehlt den Besuchern. Die Sozialpädagogen sind mit ihnen über Telefon und soziale Medien in Kontakt. Die Beziehungsarbeit mit den Stammgästen müsse weitergehen: „Auch wenn das Medium nun ein anderes ist, gilt das Motto: reden, reden, reden. Der Kontakt darf nicht abreißen“, sagt Heiligenthal.

Spielplätze werden kontrolliert

Die sieben Straßensozialarbeiter sind nach wie vor persönlich in Ludwigshafen unterwegs und sprechen mit den Kinder und Jugendlichen – „aber nur im Eins-zu-Eins Kontakt und mit entsprechendem Abstand.“

Neben ihnen sind neuerdings auch andere Mitarbeiter auf der Straße unterwegs: „60 Mitarbeiter in der Jugendförderung unterstützen zur Zeit den kommunalen Vollzugsdienst. Sie kontrollieren die 120 Spielplätze in den Stadtteilen“, erzählt Heiligenthal, die Anfang der Woche selbst viele Kilometer auf „Streife“ war und vereinzelte Fußballspieler wegschickte. Die Mitarbeiter sind von zehn bis 20 Uhr unterwegs. „Pro Tag sind das mindestens 20 Vollzeitkräfte.“ Möglich sei das, da es durch die Schließung von Einrichtungen freie Kapazitäten gebe.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.04.2020