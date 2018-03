Kontrolldruck hochhalten

Anzeige

Es steckt viel Gutes in der Bilanz der Kripo für das Jahr 2017. Die Zahl der Straftaten in Ludwigshafen ist erneut gesunken und befindet sich auf dem tiefsten Stand seit 2010. Die Wohnungseinbrüche konnten im Vergleich zu 2016 um fast die Hälfte reduziert werden. Dass die Polizei hier nach jahrelangem Anstieg durchgegriffen hat, ist richtig, denn gerade Einbrüche beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl der Betroffenen nachhaltig.

Doch wenn man sieht, was für ein Kraftakt für die Trendwende notwendig war, scheint der Erfolg teuer erkauft. Ermittlungsgruppen, Schwerpunktkontrollen und Prävention haben viele Ressourcen gebunden. Gleiches passiert gerade am Berliner Platz. Da das Personal der Polizei begrenzt ist, stehen andere Bereiche zwangsläufig hinten an. Erstmals seit Jahren ist etwa die Straßenkriminalität wieder angestiegen.

Um das Sicherheitsgefühl der Bürger nachhaltig zu verbessern, muss der Kontrolldruck in allen Bereichen hoch gehalten werden. Dafür braucht die Polizei mittelfristig mehr Personal und kurzfristig die Unterstützung der Stadt. Die geplante Aufstockung des Kommunalen Vollzugsdienstes ist daher genau der richtige Schritt. Ebenso, dass dieser im Sommer wieder rund um die Uhr im Einsatz ist. Vor allem am Berliner Platz wird die Polizei dadurch entlastet. Das ist wichtig, denn auch anderswo gibt es viel zu tun.