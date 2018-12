„Kontrolle schreckt ab“

Ludwigshafen.Die FWG begrüßt die Einrichtung des gemeinsamen Arbeitskreises von Polizei und Vollzugsdienst samt kleiner Wachstube für den Bereich Berliner Platz, fordert aber, die Präsenzzeiten nicht vorher verlauten zu lassen. „Unangekündigte Kontrollintervalle wirken wesentlich abschreckender, da sich mutmaßliche Täter außerhalb der festgelegten Kontrollzeiten nicht in Sicherheit wiegen können“, sagt Fraktionsvorsitzender Rainer Metz. Er erinnerte daran, dass die Freien Wähler in einem offenen Brief an den Innenminister teilweise das gefordert hätten, was mit dem Pilotprojekt getestet werde. „Natürlich kann mit einer Stunde zur Mittagszeit nicht viel verbessert werden. Allerdings ist das Pilotprojekt ein Schritt in die richtige Richtung.“

Auch die SPD lobt ausdrücklich das Pilotprojekt der Sicherheitsbehörden. „Die Sorgen der Bürger ernst zu nehmen heißt: möglichst oft vor Ort gehen, den Menschen zuhören und Hinweise aufnehmen. Das ist ein gutes Stück mehr Prävention“, sagt Parteichef David Guthier. Gleichwohl erwartet die SPD, dass „auch fernab der Sprechzeiten weiterhin eine hohe Präsenz der Polizei- und Ordnungskräfte sichergestellt wird. Dies gilt insbesondere für die Abend- und Nachtstunden.“ Wie berichtet, wollen ab heute der Kommunale Vollzugsdienst und die Polizei jeden Tag eine Stunde als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. ott

