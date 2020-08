„Kontrollen weiter nötig“

Ludwigshafen.Bei sommerlichem Wetter sind weiterhin Kontrollen des Kommunalen Vollzugsdienstes am Rheinstrand wegen Corona-Regeln und Falschparker nötig, sagt der Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt, Christoph Heller, am Montag auf Nachfrage dieser Redaktion. „Am Samstag war die Lage auf der Parkinsel deutlich besser als am Wochenende zuvor“, so seine Beobachtung. Am Sonntag hingegen sei der Andrang deutlich größer gewesen, deshalb seien Corona-Abstandsregeln nicht immer eingehalten worden. Zudem hätten sich Anwohner wieder über Falschparker beklagt. Auf den Ärger in der Vorwoche habe hingegen der Wirtschaftsbetrieb gut reagiert. „Müllberge waren am Wochenende kein Thema mehr.“

Die Grünen im Rat schlagen vor, den Blies-Verein personell zu unterstützen, um die wegen Corona begrenzte Kapazität des Bads zu erweitern und Druck von unbewachten Badestellen am Rhein und an den Weihern zu nehmen. An sehr heißen Tagen entsprechen die zulässigen Besucherzahlen unter Corona-Bedingungen an Willersinn und Blies nicht dem tatsächlichen Bedarf.

