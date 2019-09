Kontrolleure verletzt

Ludwigshafen.Ein 16-jähriger Fahrgast hat bei einer Fahrscheinkontrolle in einer Straßenbahn versucht zu flüchten und dabei zwei Mitarbeiter leicht verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die Kontrolleure am Dienstag gegen 10.40 Uhr in einer Bahn der Linie 10 in Richtung Berliner Platz festgestellt, dass der Jugendliche keinen Fahrschein hatte. Sie wollten deshalb seine Personalien überprüfen. An der Haltestelle Berliner Platz versuchte der Jugendliche aus der Bahn zu flüchten, wobei er und ein Kontrolleur stürzten. Bei der Überprüfung durch Polizeibeamte stellte sich heraus, dass er falsche Personalien angegeben hatte. Er wurde seinem Vater übergeben. Beim Gerangel wurden der Jugendliche und die Kontrolleure leicht verletzt. Den 16-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen und Körperverletzung. ott

