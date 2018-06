„Konzept hat sich bewährt“

Anzeige

Ludwigshafen.Rund 270 000 Menschen haben an dreieinhalb Tagen die 26. Auflage des Ludwigshafener Stadtfests besucht. Das teilte der Veranstalter Lukom gestern mit. „Damit haben wir den Wert aus dem Vorjahr erreicht“, sagte Stadtmarketing-Leiter Stefan Tielkes. Das meiste Publikum haben die Konzerte auf der Hauptbühne angezogen: Zu Tim Bendzko, Namika und DJ Felix Jaehn kamen in der Spitze je rund 10 000 Menschen. Größere Zwischenfälle hatte der Veranstalter dabei nicht zu verzeichnen. „Das Sicherheitskonzept hat sich bewährt, das Publikum war friedlich und wir hatten tolle Veranstaltungen“, so Tielkes.

Auch die Polizei zog eine positive Bilanz. Insgesamt sei es an den Hauptveranstaltungstagen Freitag und Samstag nur zu einigen kleineren Körperverletzungen gekommen, wie das Präsidium Rheinpfalz mitteilte. Im gleichen Zeitraum seien 23 Platzverweise ausgesprochen worden, fünf Gäste mussten in Gewahrsam genommen werden, da sie sich widersetzten. Lediglich ein Verstoß gegen das Glasverbot auf dem Berliner Platz sei registriert worden. jei