Ludwigshafen.Der Förderverein Johanneskirche Niederfeld lädt zum Konzert des Hoffmann-Hammer-Trios unter dem Motto „Herbstträumereien“ am Samstag, 24. Oktober, 18 Uhr, in die protestantische Johanneskirche (Niederfeldstraße 17) ein. Das Geschwisterpaar Inge Hoffmann und Klaus Hammer präsentiert eigene Lieder und Chansons. Eine Anmeldung ist per E-Mail an Ute@johanneskirche.lu oder unter Tel. 0621/52 95 545 nötig.

