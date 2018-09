Konzerte auf Balkonen

Ludwigshafen.Der Beethovenchor und Blechbläser der Musikschule beteiligen sich ebenso wie die Gruppe LU ALL Stars. Von mehreren Balkonen in der Innenstadt geben sie ein Konzert beim musikalischen Spaziergang. Er beginnt am Samstag, 22. September, 17 Uhr, am Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz und endet um 19 Uhr im Hack-Museum. Dies ist ein Höhepunkt bei der Tour der Kultur von 10 bis 22 Uhr. Auch beim Theater im Pfalzbau, Kunstverein, Kulturzentrum „dasHaus“, Stadtmuseum, Stadtbibliothek, Philharmonie und Ernst-Bloch-Zentrum können die Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen und teilweise kreativ sein. Bei der Musikschule können sie Instrumente ausprobieren, im Hack-Museum und Kunstverein an Führungen teilnehmen.

Das Theater im Pfalzbau präsentiert mit „Lu & Du- eine ewige (hass)Liebe?!“ ein Projekt für Jugendliche von 14 bis 19 Jahren. Im „dasHaus“ spielt die Staatsphilharmonie zweimal – bei einem Konzert für Stillende und Schwangere sowie bei einem Krabbelkonzert. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.09.2018